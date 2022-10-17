Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın dünya şampiyonası parolası "tarihi zaferler"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Tarihinin en başarılı dönemini yaşayan Artistik Cimnastik Milli Takımı, İngiltere'nin Liverpool kentinde 29 Ekim-6 Kasım'da düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, yoğun faaliyet programı nedeniyle zorlu geçen sezonu tarihi zaferlerle taçlandırdıklarını söyledi.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda "madalya yağmuru" yaşattıklarını vurgulayan Göktekin, Konya'nın ev sahipliğini yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye'nin oyunlar tarihinin madalya rekorunu kırarak zirvede yer almasına önemli katkı sağladıklarını belirtti.

Almanya'nın Münih kentindeki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda hem takımlarda hem de bireyselde madalyalar kazandıklarını hatırlatan Göktekin, bu sezon gerçekleşen challenge kupaları organizasyonlarında da çok sayıda derece elde ettiklerini dile getirdi.

Göktekin, planlı ve disiplinli çalışmanın karşılığında güzel sonuçlar aldıklarını söyledi.





- Erkeklerde hedef önce final sonra madalya

İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın yılın en önemli organizasyonu olduğuna işaret eden Göktekin, şöyle konuştu:

"Şu anda hedeflediğimiz dünya şampiyonasının takımını oluşturmaya çalışıyoruz. Stratejik bir takım kurmaya çalışacağız. İlk defa orada takım olarak dünya finali yapmak istiyoruz. Türk cimnastik tarihinde yine bir ilke imza atmak istiyoruz. Sporcuların da bu konudaki istekleri gerçekten çok iyi. Dünya finali demek, en iyi 8 takım içine girmek oluyor. Dünya finalinde oynayacak kapasitemiz ve gücümüz var. Sporcular gününde olursa ilk 5'i çok rahat zorlayabiliriz. İlk 3 zor mu? Neden olmasın. Bireysel olarak sporcularımızın öne çıktığı aletlerde 4-5 tane finalimiz olacak. Finalden sonra da madalyaları konuşacağız inşallah."





- Kadınlarda ilk kez dünya şampiyonası heyecanı yaşanacak

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Munise Tuna da kadın milli cimnastikçilerin her yıl üzerine koyarak çıtayı yükselttiğini aktardı.

Zorlu geçen sezonu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarı elde ederek tamamlamak istediklerini anlatan Tuna, şunları kaydetti:

"Sporcularımızdan çok memnunuz. Performansları gitgide arttırıyorlar. Dünya şampiyonasına 2 sporcuyla katılacağız. Aslında takım olarak hedeflemiştik ama maalesef olmadı. 2024'teki olimpiyatları hedeflediğimiz için dünya şampiyonasında alacağımız puan önemli. 50-51 puanı yakalayabilmek önemli. Sporcularımızın yaşlarından dolayı tecrübe edinmeleri yavaş yavaş gerçekleşiyor. Sporcularımız ilk dünya şampiyonalarına katılacaklar. Erkekler nasıl zirveye ulaştıysa kadınlarda da oraya ulaşacağımıza inanıyorum."

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