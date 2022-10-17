"Çamaşır Kafe"yle öğrencilere kıyafet temizleme ve ders çalışma imkanı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'deki "Çamaşır Kafe"de üniversite öğrencileri hem ders çalışma hem de ücretsiz çamaşır yıkama imkanı buluyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde bulunan kafeler, hafta içi 08.00-17.00, cumartesi ise 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Kıyafetlerini yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetinden ücretsiz yararlanabilen öğrenciler, kafenin kütüphanelerinde de ders çalışma olanağı buluyor.

Öğrencilere kafede çeşitli ikramlar da yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Suzan Dönmezler, "Çamaşır Kafe" uygulamasının öğrencilerin bütçelerine önemli ölçüde katkı sağladığını belirterek, öğrencilerin haftada 3 kez verilen hizmetten yararlanabildiğini bildirdi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Kurtoğlu, "Düzenli olarak buraya arkadaşımla çamaşırlarımızı getiriyor ve yıkatıyoruz. Çamaşırımız yıkanırken aynı zamanda ders çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berivan Dinler de verilen hizmetin öğrencilere maddi anlamda önemli katkı sağladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.