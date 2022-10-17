Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan TEMAD Anamur Şube Başkanı Şevki Altunçekiç, derneğin kuruluş amacı ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Törene, Kaymakamı Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel ve emekli astsubaylar katıldı.

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