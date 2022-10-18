Mersin'de "istek şarkı" tartışmasıyla çıktığı iddia edilen kavga kamerada

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, restoranda "istek şarkı" tartışmasının ardından çıktığı iddia edilen kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İddiaya göre, Kaleburcu Mahallesi'ndeki restoranda, 1 Ekim'de bir müşteri konuk müzisyenden "istek şarkı" talebinde bulundu.

Müzisyenin, istenen şarkıyı söyleyemeyeceğini bildirmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Bazı müşteriler ve çalışanların da dahil olduğu tartışma, restorandaki sandalyelerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

5 kişinin hafif yaralandığı kavga, olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesiyle son buldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliden birinin ifadesine başvurulduğu, firari 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan, restorandaki çok sayıda kişinin karıştığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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