Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fahrettin Paşa Mahallesi'nde R.S'ye ait iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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