Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus, Silifke, Mut, Anamur ve Gülnar ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Gülnar'da Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Çalık, Atatürk Anıtına çelenk koydu. Burada konuşan Çalık, her zaman vatandaşın yanında olduklarını, onların sorunlarını ilgili yerlere aktarmak için çalıştıklarını belirtti.

Silifke'de bir otelde kaymakamlık tarafından muhtarlara kahvaltı programı düzenlendi. Kaymakam Abdullah Aslaner, muhtarların gününü kutlayarak onlara başarı diledi.

Tarsus'ta da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Tarsus Muhtarlar Derneği ve Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Benli, günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Mut ilçesinde de Muhtarlar Dernek Başkanı Recep Şeker tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Törene, Kaymakam Batuhan Bingöl ile kurum amirleri katıldı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, yayımladığı mesajda, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu ifade etti. Muhtarların mahallelerde devletin temsilcisi olduğunu belirtem Bozdemir, muhtarların gününü kutladı.

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