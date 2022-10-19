Silifke'de muhtarlık hizmet binası temeli atıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde muhtarlık hizmet binasının temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen "Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" kapsamında Yeni Mahalle'de muhtarlık binasının temeli atıldı.



Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, törende yaptığı konuşmada, Türkiye genelindeki 100 muhtarlık binasından birinin ilçelerindeki bir mahalleye yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Aslaner, Yeni Mahalle Muhtarı Sebahat Yılmaz, mahallede yaşayan kadınlarla birlikte muhtarlık hizmet binasının temelini attı.



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