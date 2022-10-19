14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek "14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu"nun tanıtımı gerçekleştirildi.

Tarsus Yarenlik Alanı'nda düzenlenen tanıtıma, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maratona katılacak bazı sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Burada konuşan Seçer, kayıtların halen sürdüğü maratona çok sayıda sporcunun katılacağını belirtti.

Seçer, "Koşmak isteyen vatandaşlarımız pazar gününe kadar kayıtlarını yaptırabilir. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

​​​​​​​23 Ekim Pazar günü düzenlenecek maratonda 21 kilometrelik koşu ile 3 kilometrelik halk koşusu yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.