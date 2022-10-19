14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

AA

14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek "14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu"nun tanıtımı gerçekleştirildi.

Tarsus Yarenlik Alanı'nda düzenlenen tanıtıma, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maratona katılacak bazı sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Burada konuşan Seçer, kayıtların halen sürdüğü maratona çok sayıda sporcunun katılacağını belirtti.

Seçer, "Koşmak isteyen vatandaşlarımız pazar gününe kadar kayıtlarını yaptırabilir. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

​​​​​​​23 Ekim Pazar günü düzenlenecek maratonda 21 kilometrelik koşu ile 3 kilometrelik halk koşusu yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke'de muhtarlık hizmet binası temeli atıldı
YEREL HABERLER Silifke'de muhtarlık hizmet binası temeli atıldı
Mut’ta imamlara yönelik seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Mut’ta imamlara yönelik seminer düzenlendi
Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan muhtarlarla buluştu
Kılıçdaroğlu, polisevi saldırısında şehit olan Gezer'in ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, polisevi saldırısında şehit olan ...
Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi
Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ...
Tarsus ile Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş kenti "kardeş şehir" oldu
YEREL HABERLER Tarsus ile Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş kenti ...
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 7 ilçenin muhtarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 7 ilçenin ...
Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu
YEREL HABERLER Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI ...
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ...
Mersin'de iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Mersin'de iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ...
Mersin'de "istek şarkı" tartışmasıyla çıktığı iddia edilen kavga kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de "istek şarkı" tartışmasıyla çıktığı iddia ...
Mersin'de 'kolay kredi' operasyonuna 10 tutuklama 
YEREL HABERLER Mersin'de 'kolay kredi' operasyonuna 10 tutuklama 
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ...
(Görüntülü) SMA HASTASI MEHMET ALİ&#039;NİN UMUDU GEN TEDAVİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SMA HASTASI MEHMET ALİ'NİN UMUDU ...
Macar kadın Mersin'de Müslüman oldu
YEREL HABERLER Macar kadın Mersin'de Müslüman oldu
Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler ...
Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 ...
Mersin'de yelken yarışı ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de yelken yarışı ve çevre temizliği etkinliği ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE &#039;KOLAY KREDİ&#039; OPERASYONU 12 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE 'KOLAY KREDİ' ...
"Çamaşır Kafe"yle öğrencilere kıyafet temizleme ve ders çalışma imkanı
YEREL HABERLER "Çamaşır Kafe"yle öğrencilere kıyafet temizleme ve ...
Mersin'de 'kolay kredi' operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 'kolay kredi' operasyonu: 12 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.