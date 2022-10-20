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Torosların koyun yetiştiricisi kadınları, ıslah projesiyle bilinçlendi

AA

Torosların koyun yetiştiricisi kadınları, ıslah projesiyle bilinçlendi

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiren kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen ıslah projesi kapsamında verilen desteklerle bilinçlenerek verimi artırmayı başardı.

Tarsus ilçesinde yaşayan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Nuray Toraç (40) ile Hacer Çoban (38), TAGEM'in "Güney Karaman Koyunu Halk Elinde Islah Projesi"nden faydalandı.

Büyüklerinden öğrendikleri şekilde hayvan yetiştirirken, proje kapsamında yetkililerden aldıkları eğitim ve desteklerle bilinçlenen Toraç ve Çoban, et ve süt verimiyle ön çıkan Güney Karaman koyununa yönelerek kazançlarını artırdı.

Kendilerine sağlanan teşvikleri severek yaptıkları işlerinde kullanan ve aşama kaydeden iki kadın, "bilinçli yetiştiricilik" sayesinde aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

100 koyunu olan Toraç ve 120 koyun sahibi Çoban, çalışmalarını ilerleterek verimi daha da artırmayı amaçlıyor.

- "Artık daha bilinçli üretici olduk"

Takbaş Mahallesi'nde yaşayan Nuray Toraç, AA muhabirine, çok uzun süredir hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Mesleğini, zorluğuna rağmen severek sürdürdüğünü dile getiren Toraç, hem ev işleri hem de hayvan yetiştiriciliği yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Toraç, TAGEM'in ıslah projesiyle daha bilinçli yetiştiricilik yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Hayvanların doğumu, yemi, sağımı, yani her şeyiyle ilgileniyorum. Çocukla ilgilenir gibi her şeyiyle ilgileniyoruz. Önce hayvanlarımızın ırkı karışıktı, şimdi sadece kara koyun ırkına döndük. Hayvanlarımızın gelişimi artık daha verimli oldu, ölüm oranı azaldı. İlaçlarımızı zamanında yapıyoruz. Bu da hayvanımızın sağlıklı olması için daha iyi oluyor. Daha önce de hayvancılık yapıyorduk ama neyi ne zaman yapacağımızı bilmiyorduk. Şimdi veteriner geliyor, zamanında aşı yaptırıyoruz. Bu projede yer aldığımız için de destek sağlanıyor. O yönden çok faydalı bir proje. Şartlarımız el verdiği sürece projeye devam edeceğiz. Artık daha bilinçli üretici olduk. Önceden sadece yetiştirdiğimiz kuzuyu sattığımızda yem parasını çıkarıyorduk. Bize bir şey kalmıyordu. Yem desteği de oluyor. Artık bize de para kalıyor."

Toraç, kadın olarak bu mesleği yapmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Aileme ve çocuklarımın geleceğine bir katkı sunduğum için mutluluk duyuyorum. Kadınlara mesajım sürekli çalışmaları. Tek kişinin eline bakmamalı, zor durumda ailelerine ve çocuklarına bakabilecek gücü kendilerinde bulmalılar. Sağlığım el verdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Daha güzel verim almaya başladık"

Yaramış Mahallesi'nde yaşayan Hacer Çoban da geçimlerini küçükbaş hayvancılık yaparak sağladıklarını söyledi.

Çoban, şunları kaydetti:

"Önceden değişik ırklarda hayvanlarımız vardı. Bu projeyle Güney Karaman ırkını yetiştirmeye başladık. Proje kapsamında yetkililer bize yardımcı oluyor. Onların yönlendirmesiyle daha güzel ve iyi iş yapıyoruz. Her şeyi daha kontrollü yapmaya başladık. Önceden kuzumuz 3 kilogram doğarken şimdi 4 kilogramı geçiyor. İkizlik oranımız çok arttı. O da bize çok güzel gelir kaynağı oluyor. Önceden karmakarışık işimiz vardı, düzensizdi. Teknik elemanlar sayesinde daha güzel verim almaya başladık, daha düzenli olduk."

Çoban, devlet desteklerinden dolayı mutlu olduklarını ve çalışmalarını daha iyi bir noktaya taşımayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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