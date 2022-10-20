Mersin Erdemli'de kivi hasadı başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen kivide hasat başladı.

Üretici Mustafa Serin'in, Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde alternatif ürün olarak 6 dönümlük arazisinde kivi yetiştirdi.

Olgunlaşan ürünleri hasat etmeye başlayan Serin, gazetecilere, dönüm başına 4 ton kivi aldıklarını söyledi.

Verimin iyi olduğunu belirten Serin, "Geçen yıl kivilerimizin kilogramını dalında 8 liradan satmıştık, bu yıl ise 10 liradan verdik. Bu yıl ürün bol ve kaliteli. 6 dönüm kivi bahçemizden yaklaşık 24 ton ürün bekliyoruz. Fiyat düşük ancak yüksek kilogram bunu telafi ediyor." dedi.

Üretici İbrahim Okur da bu yıl kaliteli kivi aldıklarını, ürünlerini yurt içi piyasasına ve Avrupa ülkelerine gönderdiklerini kaydetti.

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