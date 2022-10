Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)

MERSİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefetin her yerde Türkiye'yi şikayet ettiğini belirterek, "ABD'ye gidiyorlar, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Avrupa'ya gidiyorlar, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. İçeride Meclisimizde her platformda konuşalım, eleştirelim ama ülkemizi başka ülkelere şikayet etmek, onlardan medet ummak, aşağılık kompleksidir." dedi.

Çavuşoğlu, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, tarım, turizm ve ihracatın lokomotifi, Akdeniz'in incisi Mersin'de milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle 13 ilçede sokak sokak vatandaşlarla bir araya geleceklerini, onların görüşlerini, önerilerini, taleplerini dinleyeceklerini söyledi.

Basın toplantısının ardından AK Parti'ye katılan yeni yol arkadaşlarına rozet takacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, kentte iş insanları, sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceklerini, esnafı ziyaret edeceklerini ve gençlerle de buluşacaklarını ifade etti.

İl ziyaretleri vesilesiyle Anadolu'yu ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek milletin kendilerinden beklentilerini dinlediklerini, ihtiyaç ve sorunlarını tespit ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, milletin öneri ve görüşlerini alarak tüm politikalarını buna göre hazırladıklarını ve uyguladıklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, 21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadroları olarak milletin sesi olmaya devam ettiklerini belirterek, milletten kopuk hiçbir politikanın ya da siyasi hareketin menzile ulaşamayacağını bildiklerini vurguladı.

Akdeniz şehri Mersin'in lojistik ve ticarette stratejik konumda olduğunu bildiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"2023 yılında ilk reaktörünü aktif etmeyi planladığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle (NGS) stratejik önemli bir adımı, projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Mersin bu sayede ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan bir enerji merkezine dönüşecek. Yani sadece nükleer enerji santraliyle yüzde 10'unu, güneş ve diğer yatırımlarla sağladığı katkı ayrıca takdire şayan. Yine Mersin büyük bir turizm potansiyeline sahip. Turizm bizim özellikle diplomasimizde de önem verdiğimiz bir alandır. İnşallah turizm diplomasimizle de bu bölgeye, Mersin bölgesine nitelikli turistin gelmesi için Kültür ve Turizm Bakanımız ve ilgili kurumlarımız, valimiz, milletvekili arkadaşlarımız ve yerel yönetimlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İhracatı, turizmi, tarımıyla ülkemizin kalkınmasına güçlü destek veren Mersin'imizin çalışkan insanlarına, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum."

- "Diplomasimizin erişimi ve etkisiyle küresel bir güç haline geldik"

Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda olduğu gibi dış politikada da atılım yaptığına dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diplomasimizin erişimi ve etkisiyle küresel bir güç haline geldik. 'Dünyada küresel güç olarak sayın' diye dünyanın neresi olursa olsun, öğrenciler olsun, sokaktaki insanlar olsun en önemli aktörler kimler diye... Bugün Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı herkes sayıyor. Tabii diplomatik ayak izimizi büyüttük. 255 misyonla, yurt dışındaki misyonumuzla en büyük temsilcilik ağına sahip ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bir yandan girişimci diplomasimizle hak ve çıkarlarımızı savunurken diğer taraftan insani diplomasimizle mağdur ve mazlumlara umut ışığı olmaya devam ediyoruz. Yakın coğrafyada Suriye, Irak, Balkanlar, Kafkaslar'da bir istikrar halkası oluşturuyoruz. Libya'dan Orta Asya ve Türk devletlerine kadar bir refah ve güvenlik iş birliği perspektifimiz var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuğumuz, İstanbul Tahıl Antlaşması, Zaporijya Nükleer Santrali ve esir değişimindeki kolaylaştırıcı ve yine arabulucu rolümüz küresel istikrara katkı sağlıyor. Afrika ve Latin Amerika'daki açılımlarımız hem siyasi hem kültürel hem ekonomik alanda ayak izlerimizin tüm dünyaya yayıldığını gösteriyor."

Çavuşoğlu, Asya girişimlerine de değinerek, "Yeniden Asya girişimimizle ki ekonominin gücü Asya'ya kayıyor. Bunu görüyoruz, takip ediyoruz. Yeniden yükselen Asya'yla anlamlı ve içerikli bir iş birliği kuruyoruz. Antalya Diplomasi Forumu, küresel diplomasinin geleceğinin tartışıldığı bir platform haline geldi. İkinci yılında dünyadaki en saygın forumlardan bir tanesi haline geldi. Ekonominin sağlık, turizm, savunma sanayisi gibi alanları diplomasimizin odak noktaları. Diplomasimizde turizmcimizin, ihracatçımızın, yatırımcımızın, öğrencimizin ve yurt dışında yaşayan vatandaşımızın hatta soydaşlarımızın, akraba topluluklarımızın hepsinin yanındayız ve hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin konsolosluk hizmetlerinde dünyada öncü ülkeler arasında olduğunu belirterek, konsolosluk hizmetlerini 7 gün 24 saat daha iyi verebilmek için yapay zekadan faydalanmaya başladıklarını söyledi.

- "Çukurova Bölgesel Havalimanı kısa sürede hizmete girecek"

"2023 ve sonrasında da milletimiz için milletimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, şunları paylaştı:

"Hükümetimiz, son 21 yılda ülkemizin her bölgesinde gerçekleştirdiği kalkınma atılımlarıyla asırlık Cumhuriyetimize iftihar dolu bir hizmet geçmişi armağan ettik. Mersin'de bu hizmet serüveninden faydalanan önemli illerimizden bir tanesi oldu ve en önemli vitrin oldu. Mersin'e son 21 yılda 50 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptık. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapı tesislerinin inşaatı tamamlandı. Üstyapı tesislerinin de yüzde 75'i tamamlandı. Bugün sabah yine uçaktan inerken tam da üzerinden geçtik. Havadan da inceleme imkanımız oldu. İnşallah kısa süre içinde bu Çukurova Bölgesel Havalimanı hizmete girecek, hem Mersin'e hem Adana'ya ve bölgemize büyük hizmetler verecektir. En kısa zamanda inşallah Mersin'imizi ve Adana'mızı, bu havaalanına kavuşturarak bu bölgeyi bir lojistik merkezi haline getireceğiz. Zaten Mersin'in lojistik merkez haline geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Buna benzer projelerle de bunu inşallah daha da pekiştireceğiz."

Çavuşoğlu, yolcu ve yük taşımacılığında büyük rahatlık sağlayacak Adana-Mersin hızlı tren projesinin ihalesinin de yapıldığını anlattı.

Akdeniz Sahil Yolu Projesi'yle de bölgenin en büyük sorunlarından birini çözmüş olacaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Benim şehrim Antalya ile Mersin arasını inşallah daha konforlu hızlı yollarla, viyadüklerle, köprülerle bağlamış olacağız. Gerçekten şimdiden herkesin takdirini kazanmaya başladı. Tünellerin önemli bir kısmı açıldı, viyadükler yine aynı şekilde ama devam eden çalışmalar var. Yeni merhalelerin, ilave merhalelerin ihaleleri de yapıldı. Bunu da hep birlikte yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de konsept haline gelen şehir hastanelerinin ilk kez Mersin'de açıldığını, bu durumun şehrin hem bir sağlık üssü olmasına hem de sağlık turizmine önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açıkladığımız Sosyal Konut Projesi'yle de yine toplamda 5 bin 100 konutu daha Mersin'imize inşallah kazandıracağız. Stadyum, Millet Bahçesi, yurtlar, gençlik merkezleri, halk eğitim merkezleri, derslikler, yeni fakülteler, barajlar, enerji santralleri, hastaneler, yollar, köprüler gibi birçok alanda Mersin'imizin çehresini değiştirecek, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri bir bir Mersin'e getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Mersin, ulaşımdan enerjiye, sağlıktan turizme kadar her alanda Türkiye'ye önemli katkı sağlıyor. Biz de Mersin'in potansiyelini en yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya inşallah devam edeceğiz."

- "Asya'yı Avrupa'ya bağlayan mega projelerle ülkemizin çehresini değiştirdik"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 21 yıldaki atılımını ve kalkınmasını sağlamak için hiç durmadıklarını, hiç yorulmadıklarını, "yapılamaz" denilenleri, hatta hayal edilemeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiklerini aktardı.

21 bir yıl önce ortaya konulan millete hizmet aşklarının bugün yeni Türkiye'yi meydana getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Ulaşımdan sağlığa, turizmden enerjiye, savunma sanayisinden uzay ajansına kadar her alanda, dünyada rekabet edebilen bir ülke konumuna geldik. Hak ve menfaatlerimizi korumak, enerjide bağımlılığımızı azaltmak için Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz görevde. TOGG'un biliyorsunuz ilk seri üretim araçları, 29 Ekim'de inşallah Gemlik'te banttan inecek. Hep birlikte o törene katılacağız. TOGG'la yeni nesil teknoloji alanında en üst ligde boy göstermeye başlayacağız. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan mega projelerle ülkemizin çehresini değiştirdik."

- "Gerçek muhalefet, doğru yapıldığı zaman söyleyebilen muhalefettir"

"Yani biz laf üretmiyoruz iş üretiyoruz. Milletimizi hak ettiği noktaya taşımaya çalışıyoruz" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sorunlar elbette var ama biz çözmek için çaba sarf ediyoruz ve milletimizin küresel krizlerden en az etkilenmesi için çok gayret sarf ediyoruz. Biz tabii çözüm üretmeye çalışırken sırf 'AK Parti zarar görsün' diye her konuda Türkiye'yi haksız, AK Parti iktidarını haksız göstermeye çalışan bir muhalefet de var. Olacak. Muhalefetin görevi eleştirmek ama gerçek muhalefet, doğru yapıldığı zaman onu da söyleyebilen muhalefettir. Şimdi dış politikada her konuda bakıyorsunuz 'Türkiye haksız'. Her yerde Türkiye şikayet ediliyor. ABD'ye gidiyorlar, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Avrupa'ya gidiyorlar, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. İçeride Meclisimizde her platformda konuşalım, eleştirelim ama ülkemizi başka ülkelere şikayet etmek, onlardan medet ummak, aşağılık kompleksidir. Eksiğimiz var mı? Olacak. Ne için varız? Eksikliğimizi gidermek için varız. Ne için çalışıyoruz? Son 21 yılda yaptıklarımız 79 yılla kıyaslandığı zaman 3, 4, 5 kat hatta hiç yapılmayanlar, ilk defa yapılanlar say say bitmez. Ama halen yetersiz, daha fazlasını yapmamız lazım. O yüzden hedefler koyuyoruz. Yani muhalefetin de doğruya doğru diyebilmesi lazım. Doğruya doğru, iyi yaptıklarımıza iyi diyebil ki eleştirdiğin zaman da bir kıymet olsun. Her konuda Meclis'teki tartışmalarda da görüyoruz, Türkiye'yi haksız gösterirseniz, her konuda Türkiye'ye haksız, diğer ülkeler haklı, Avrupa Birliği ve diğer örgütler haklı derseniz o zaman eleştirinizin bir kıymeti yok. O nedenle bizim Türkiye olarak tabii ki muhalefete de ihtiyacımız var ama gerçek anlamda alternatif muhalefete her ülkenin ihtiyacı var. İnşallah bizde de bir gün olur."



Vizyon ve projeler ortaya koyduklarını belirten Çavuşoğlu, "İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı, Türkiye yüzyılı olacaktır. Türkiye'nin yeri, yerinde durmak değil her zaman ileridir. Dolayısıyla devlet ve millet olarak ileriye doğru hedeflerimize doğru hep birlikte yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.



(Sürecek)

