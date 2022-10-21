Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (3)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (3)

MERSİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin, "Blinken'e 'Niye yaptınız bunu?' dedim. 'Kara para aklama konusunda bizimle iş birliği yaptı.' diyor. Kara para aklama konusunda Rum kesimi de dünyada en bilinen yerlerden bir tanesi. Kardeşim bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsun." dedi.

Çavuşoğlu, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu Projelerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, devlet ihalelerinin en düşük teklifi verene ihale edildiğini ancak bazı ihale alanların iflas edebildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda da buna benzer sorunlar yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu anda son ihalede de ciddi bir rekabet de oldu, ciddi teklifler verildi. Altyapı bitti, üstyapıda da yüzde 75. Yani 4'te 3'ü bitti, 4'te 1'i kaldı. O da en kısa zamanda inşallah tamamlanacak. Hummalı çalışmaların da devam ettiğini bugün aynı şekilde gözlemledim. Şimdi Akdeniz Sahil Yolu, kolay bir yol değil. Daha önce ben de geçtim, mevcut halen yapılmamış yolda bir araç duruyor, diğer araç öyle geçiyordu. Kolay bir proje değil, üst üste ihaleler yapılıyor, önemli tüneller açıldı, viyadükler yapılıyor. İnşallah kısa sürede Akdeniz Sahil Yolu da bitmiş olacak. Bu şekilde sadece Antalya ile Mersin'i değil, tüm Akdeniz'i de bağlamış olacağız."

- "Türkiye bizim, tüm illerimiz bizim"

Çavuşoğlu, kentteki ve Adana'daki konteyner limanı projeleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Dün akşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız da vardı. Bakanımız Mersin'e gideceğimizi söyleyince konteyner limanı konusunu açtı ve limanı Mersin'e yapacaklarını söyledi. Onun dışında oraya kaydırma, buraya kaydırma gibi tartışmaları bilmiyorum. Bu detaya girmem, sizin yönlendirmenizle de yorum yapmam. Ulaştırma Bakanımın ne söylediğini sizlere aktarırım. Sonuçta, bugün Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz hem yol hem havalimanı hem de demir yolu, İstanbul'daki projelere bakın ve Türkiye'ye gelen projelere, Bakü-Tiflis-Kars'a bakın, Türkiye enerjide ve ulaştırmada, taşımacılıkta bir merkez, hat oldu. Sadece bir konteyner limanı değil, yarın ilave konteyner limanlarına da ihtiyaç olacaktır. Adana'da da İskenderun'da da yapılacak. Antalya'daki genişletiliyor, yer aranıyor, Ege limanlarında da aynı şekilde, Karadeniz de aynı şekilde. O yüzden iller arasında gereksiz rekabetleri doğru bulmuyorum. Bazen ilçeler arasında da oluyor. Mesela Antalya'da bu tür rekabetlerin hepsini ortadan kaldırdık. Türkiye bizim, tüm illerimiz bizim. Burada beraber iş birliği yapacağız. Böyle kısır döngülere girmeye gerek yok. Bence tüm şehirlerimize ihtiyaç olan hizmetleri yapmaya devam edeceğiz, buna odaklanmamız lazım."

Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Mersin'in tarım, ticaret ve turizm kenti olduğu ancak böyle anılmadığı, nükleer enerji santrali yapılmasından dolayı bundan sonra enerji şehri olarak mı anılacağını" sorması üzerine şöyle cevap verdi:

"Mersin'de zaten güneş enerji projeleri de var, nükleer enerji santrali de yapılıyor. Mersin aynı zamanda tarımın merkezi, turizmde önemli bir ilimiz. Mersin taşımacılıkta, lojistikte, ihracatta çok önemli bir şehrimiz. Türkiye'de hiçbir şehrimiz sadece bir konuya, sektöre hapsedilemez. Dolayısıyla o şehrin potansiyeli neyse o potansiyeli geliştirmek lazım çünkü sadece Mersin açısından değil Mersin başta olmak üzere her ilimizin potansiyelini hayata geçirmek demek, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamak demek. İstihdama, ihracata katkıdır. Biz bu açıdan bakıyoruz. O nedenle inşallah Mersin'e daha fazla turist gelecek ve turizmin gelişmesi konusunda da Kültür ve Turizm Bakanımızın çalışmaları olduğunu biliyorum."

- KKTC'nin Avrupa Birliği içinde yeni temsilcilikleri açılacak

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası statüsüne dair soru üzerine, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemediğini söyledi.

"Bırakın gücü, hükûmeti, meclisi; suyu ve elektriği bile paylaşmak istemiyorlar." diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Oysa ki dini liderlerinin de söylediklerini görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Bundan bağımsız olarak hamdolsun şehitlerimizin kemikleri de hiç sızlamaz çünkü Kıbrıs'ı ihya ediyoruz. Gerek ekonomisine gerek altyapısına 20 yıldan bu tarafa Kıbrıs'a yaptıklarımıza... 'Biz Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istiyoruz.' dediniz, Mersin'den sizlerin suyunu aldık Kıbrıs'a götürdük. Şimdi elektrik üzerinde de çalışıyoruz. Savunma konusunda bir garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nü yalnız bıraktık mı? Uluslararası tanınma evet olmadı ama şimdi Avrupa Birliği içinde yeni 1-2 ülkede de inşallah yeni temsilcilikler de açılacak. Her yerde temsilciliğin açılması, pasaportunun tanıtımı konusunda da çok gayret sarf ettik. En son Cumhurbaşkanı'mız, BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada bir çağrıda bulundu. Bu çağrının yerine gelmesi, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve uluslararası platformda statüler elde etmesi için yoğun şekilde çaba sarf ediyoruz. O yüzden şehitlerimizin kemikleri sızlamaz."

- "ABD son zamanlarda dengeyi bozdu"

Çavuşoğlu, KKTC'nin tanınması konusunda henüz daha istedikleri noktaya gelemediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da biliyoruz ama Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, ihya ettik, koruduk, kolladık ana vatan, yavru vatan olarak. Kıbrıs'ta bundan rahatsız olan bazı siyasetçiler var ama olsun. Türk tarafını kastediyorum, Rum tarafı zaten rahatsız. Şunu söylemek isterim; ABD Büyükelçisi geçen gün 'Taraf tutmuyoruz.' diye bir açıklama yapsa da ABD son zamanlarda dengeyi bozdu. ABD'nin terazisi bozuldu ve Rum tarafına yönelik silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e 'Niye yaptınız bunu?' dedim. 'Kara para aklama konusunda bizimle iş birliği yaptı.' diyor. Kara para aklama konusunda Rum kesimi de dünyada en bilinen yerlerden bir tanesi. Kardeşim bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsun. Biz ne yaptık? Onlar bir karar aldı biz de ilave takviyeler yaptık, yapıyoruz. Onlar karar alır, biz adım atarız. Hani var ya 'Onlar konuşur AK Parti yapar'. Onlar konuşur, Türkiye yapar kardeşim. Yunanistan konusunda da biliyorsunuz Yunanistan'da bazı üsler var. Soruyoruz, 'Bunları Rusya'ya karşı yapıyoruz, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın mevcudiyeti var.' diyorlar ama şunu da söylüyoruz; bunu Yunanistan için de Rum kesimi için de söylüyoruz, onların arkasında kimin olduğu önemli değil, karşısında kim var o önemli. Türkiye önemli, arkasında kimin olduğu hiç önemli değil."

Çavuşoğlu, kentin turizminin gelişmesi adına yatırımcılara yönelik çağrısının sorulması üzerine, ilgili bakanlıkların Mersin'e her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı.

Toplantıya AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru, Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti MKYK üyeleri Fatma Güldemet Sarı ve Nazan Aytop, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve partililer katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile biraraya geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşları ...
(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU 2023 E DOĞRU ŞEHİR BULUŞMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU 2023 E DOĞRU ŞEHİR ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de "Şehir ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE 59 TABANCA, 12 SUİKAST SİLAHI VE 10 OTOMATİK TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE 59 TABANCA, 12 SUİKAST ...
Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 ...
Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı
YEREL HABERLER Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Mersin Erdemli'de kivi hasadı başladı
YEREL HABERLER Mersin Erdemli'de kivi hasadı başladı
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de ...
Torosların koyun yetiştiricisi kadınları, ıslah projesiyle bilinçlendi
YEREL HABERLER Torosların koyun yetiştiricisi kadınları, ıslah ...
14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü ...
Silifke'de muhtarlık hizmet binası temeli atıldı
YEREL HABERLER Silifke'de muhtarlık hizmet binası temeli atıldı
Mut’ta imamlara yönelik seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Mut’ta imamlara yönelik seminer düzenlendi
Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan muhtarlarla buluştu
Kılıçdaroğlu, polisevi saldırısında şehit olan Gezer'in ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, polisevi saldırısında şehit olan ...
Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi
Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.