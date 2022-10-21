Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (3)

MERSİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin, "Blinken'e 'Niye yaptınız bunu?' dedim. 'Kara para aklama konusunda bizimle iş birliği yaptı.' diyor. Kara para aklama konusunda Rum kesimi de dünyada en bilinen yerlerden bir tanesi. Kardeşim bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsun." dedi.

Çavuşoğlu, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu Projelerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, devlet ihalelerinin en düşük teklifi verene ihale edildiğini ancak bazı ihale alanların iflas edebildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda da buna benzer sorunlar yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu anda son ihalede de ciddi bir rekabet de oldu, ciddi teklifler verildi. Altyapı bitti, üstyapıda da yüzde 75. Yani 4'te 3'ü bitti, 4'te 1'i kaldı. O da en kısa zamanda inşallah tamamlanacak. Hummalı çalışmaların da devam ettiğini bugün aynı şekilde gözlemledim. Şimdi Akdeniz Sahil Yolu, kolay bir yol değil. Daha önce ben de geçtim, mevcut halen yapılmamış yolda bir araç duruyor, diğer araç öyle geçiyordu. Kolay bir proje değil, üst üste ihaleler yapılıyor, önemli tüneller açıldı, viyadükler yapılıyor. İnşallah kısa sürede Akdeniz Sahil Yolu da bitmiş olacak. Bu şekilde sadece Antalya ile Mersin'i değil, tüm Akdeniz'i de bağlamış olacağız."

- "Türkiye bizim, tüm illerimiz bizim"

Çavuşoğlu, kentteki ve Adana'daki konteyner limanı projeleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Dün akşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız da vardı. Bakanımız Mersin'e gideceğimizi söyleyince konteyner limanı konusunu açtı ve limanı Mersin'e yapacaklarını söyledi. Onun dışında oraya kaydırma, buraya kaydırma gibi tartışmaları bilmiyorum. Bu detaya girmem, sizin yönlendirmenizle de yorum yapmam. Ulaştırma Bakanımın ne söylediğini sizlere aktarırım. Sonuçta, bugün Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz hem yol hem havalimanı hem de demir yolu, İstanbul'daki projelere bakın ve Türkiye'ye gelen projelere, Bakü-Tiflis-Kars'a bakın, Türkiye enerjide ve ulaştırmada, taşımacılıkta bir merkez, hat oldu. Sadece bir konteyner limanı değil, yarın ilave konteyner limanlarına da ihtiyaç olacaktır. Adana'da da İskenderun'da da yapılacak. Antalya'daki genişletiliyor, yer aranıyor, Ege limanlarında da aynı şekilde, Karadeniz de aynı şekilde. O yüzden iller arasında gereksiz rekabetleri doğru bulmuyorum. Bazen ilçeler arasında da oluyor. Mesela Antalya'da bu tür rekabetlerin hepsini ortadan kaldırdık. Türkiye bizim, tüm illerimiz bizim. Burada beraber iş birliği yapacağız. Böyle kısır döngülere girmeye gerek yok. Bence tüm şehirlerimize ihtiyaç olan hizmetleri yapmaya devam edeceğiz, buna odaklanmamız lazım."

Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Mersin'in tarım, ticaret ve turizm kenti olduğu ancak böyle anılmadığı, nükleer enerji santrali yapılmasından dolayı bundan sonra enerji şehri olarak mı anılacağını" sorması üzerine şöyle cevap verdi:

"Mersin'de zaten güneş enerji projeleri de var, nükleer enerji santrali de yapılıyor. Mersin aynı zamanda tarımın merkezi, turizmde önemli bir ilimiz. Mersin taşımacılıkta, lojistikte, ihracatta çok önemli bir şehrimiz. Türkiye'de hiçbir şehrimiz sadece bir konuya, sektöre hapsedilemez. Dolayısıyla o şehrin potansiyeli neyse o potansiyeli geliştirmek lazım çünkü sadece Mersin açısından değil Mersin başta olmak üzere her ilimizin potansiyelini hayata geçirmek demek, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamak demek. İstihdama, ihracata katkıdır. Biz bu açıdan bakıyoruz. O nedenle inşallah Mersin'e daha fazla turist gelecek ve turizmin gelişmesi konusunda da Kültür ve Turizm Bakanımızın çalışmaları olduğunu biliyorum."

- KKTC'nin Avrupa Birliği içinde yeni temsilcilikleri açılacak

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası statüsüne dair soru üzerine, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemediğini söyledi.

"Bırakın gücü, hükûmeti, meclisi; suyu ve elektriği bile paylaşmak istemiyorlar." diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Oysa ki dini liderlerinin de söylediklerini görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Bundan bağımsız olarak hamdolsun şehitlerimizin kemikleri de hiç sızlamaz çünkü Kıbrıs'ı ihya ediyoruz. Gerek ekonomisine gerek altyapısına 20 yıldan bu tarafa Kıbrıs'a yaptıklarımıza... 'Biz Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istiyoruz.' dediniz, Mersin'den sizlerin suyunu aldık Kıbrıs'a götürdük. Şimdi elektrik üzerinde de çalışıyoruz. Savunma konusunda bir garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nü yalnız bıraktık mı? Uluslararası tanınma evet olmadı ama şimdi Avrupa Birliği içinde yeni 1-2 ülkede de inşallah yeni temsilcilikler de açılacak. Her yerde temsilciliğin açılması, pasaportunun tanıtımı konusunda da çok gayret sarf ettik. En son Cumhurbaşkanı'mız, BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada bir çağrıda bulundu. Bu çağrının yerine gelmesi, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve uluslararası platformda statüler elde etmesi için yoğun şekilde çaba sarf ediyoruz. O yüzden şehitlerimizin kemikleri sızlamaz."

- "ABD son zamanlarda dengeyi bozdu"

Çavuşoğlu, KKTC'nin tanınması konusunda henüz daha istedikleri noktaya gelemediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da biliyoruz ama Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, ihya ettik, koruduk, kolladık ana vatan, yavru vatan olarak. Kıbrıs'ta bundan rahatsız olan bazı siyasetçiler var ama olsun. Türk tarafını kastediyorum, Rum tarafı zaten rahatsız. Şunu söylemek isterim; ABD Büyükelçisi geçen gün 'Taraf tutmuyoruz.' diye bir açıklama yapsa da ABD son zamanlarda dengeyi bozdu. ABD'nin terazisi bozuldu ve Rum tarafına yönelik silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e 'Niye yaptınız bunu?' dedim. 'Kara para aklama konusunda bizimle iş birliği yaptı.' diyor. Kara para aklama konusunda Rum kesimi de dünyada en bilinen yerlerden bir tanesi. Kardeşim bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsun. Biz ne yaptık? Onlar bir karar aldı biz de ilave takviyeler yaptık, yapıyoruz. Onlar karar alır, biz adım atarız. Hani var ya 'Onlar konuşur AK Parti yapar'. Onlar konuşur, Türkiye yapar kardeşim. Yunanistan konusunda da biliyorsunuz Yunanistan'da bazı üsler var. Soruyoruz, 'Bunları Rusya'ya karşı yapıyoruz, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın mevcudiyeti var.' diyorlar ama şunu da söylüyoruz; bunu Yunanistan için de Rum kesimi için de söylüyoruz, onların arkasında kimin olduğu önemli değil, karşısında kim var o önemli. Türkiye önemli, arkasında kimin olduğu hiç önemli değil."

Çavuşoğlu, kentin turizminin gelişmesi adına yatırımcılara yönelik çağrısının sorulması üzerine, ilgili bakanlıkların Mersin'e her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı.

Toplantıya AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru, Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti MKYK üyeleri Fatma Güldemet Sarı ve Nazan Aytop, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve partililer katıldı.

(Bitti)

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