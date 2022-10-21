MERSİN (AA) - Türkiye-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (TISİAD) düzenlediği "6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi" Mersin'de başladı.

Kentteki bir otelde organize edilen zirveye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, IKBY Kalkınma Bakanı Dana Abdulkerim, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, TISİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Selahattin Balkan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, çok sayıda iş insanı ve diğer ilgililer katıldı.

TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, açılış konuşmasında, etkinliğin önemini anlattı.

Zirvede çok sayıda konunun ele alınacağını dile getiren Çelik, "İki ülkenin ekonomik alanda bağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Ekonomik faaliyetlerin temeli insandır. İnsanlığın faydasına katkı sunacak her türlü emek ve iktisadi çalışma bizim için değerlidir." diye konuştu.

TISİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Selahattin Balkan da toplantıyla Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Farklı alanlarda yeni iş birlikleri gelişmeyi hedeflediklerini dile getiren Balkan, "Türkiye ve Irak iki dost ülkedir. Bu nedenle birbirimize karşı her zaman sorumluluklarımız ve hükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Karşılıklı dostluk ve kardeşlik hukuku başta ticaret, sanayi, ulaştırma, sağlık ve turizm olmak üzere birçok alanda ilişkilerimizin en üst seviyelere çıkarmak için bizler her türlü iş birliğine hazırız." şeklinde konuştu.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise insanlarının bu coğrafyanın zenginliği olduğunu vurgulayarak, "Orta Doğu'nun zenginlikleri Orta Doğu'da yaşayan insanların malıdır. 3. ülkeleri biz bu coğrafyaya karıştırdığımızda işte böyle sürekli kavga, kargaşa ve dövüş içerisindeyiz. Bizim önce el ele verip bu coğrafyadaki kavgayı bitirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kızıltan, bölgenin zenginliğinin buradaki halkın refahı için kullanılması gerektiğini, böylelikle Orta Doğu'nun daha ileri seviyelere geleceğini kaydetti.

Zirve, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

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