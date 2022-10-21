Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu:

MERSİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi ve Türk dünyasını siyasi ve ekonomik güç merkezine dönüştürdüklerini belirterek, "Dış politikamızdaki gelişmeler kesinlikle bir tesadüf değildir. Bunlar son 20 yılda her alanda katettiğimiz mesafenin neticesidir." dedi.

Çavuşoğlu, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu.

Mezitli ilçesindeki polisevine 26 Eylül'de düzenlenen terör saldırısına değinerek konuşmasına başlayan Çavuşoğlu, terör saldırısı nedeniyle Mersin halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kentteki temasları kapsamında terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesini ve yaralanan polis Abdulkadir Öztürk'ü ziyaret edeceğini aktaran Çavuşoğlu, vatan için en büyük fedakarlıkları yapmış tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle andı.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan ziyaretine ilişkin, işgalden kurtarılmış Zengilan'da havaalanının açılışına katıldıklarını anımsattı.

Geçen yıl Fuzuli Havalimanı'nın açılışını yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Karabağ'ın yeniden imar ve ihyasında Türkiye'nin can Azerbaycan'a her türlü desteği verdiğini ifade etti.

Sadece havaalanı değil, demir yolu, tarım ve ormancılık projelerine de başladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, son dönemde Türkiye'nin tüm dünyada dış politikasıyla ön plana çıkmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye'yle beraber Türk dünyasının da küresel sahnede yıldızı parlıyor. Karabağ'ın 30 yıl sonra azat edilmesi, bunun sadece bir sonucu. Türk Devletleri Teşkilatının son yıllardaki hızlı dönüşümü diğer bir örnek. Geçen sene biliyorsunuz ismini Türk Konseyinden, Türk Devletleri Teşkilatına dönüştürdük. Sadece isim değişikliği değil, yapılanmasını da bu yönde, bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Pazartesi günü Teşkilatın dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yaptım İstanbul'da. Yine önümüzdeki ay ata yurdumuz Semerkant'ta gerçekleştirilecek zirvede alınacak kararların, bu toplantıda dışişleri bakanlarıyla beraber, kardeşlerimle beraber hazırlıklarını yaptık. Ukrayna savaşı ve enerji krizi gibi temel sınamalar karşısında ekonomik ve siyasi iş birliğimizi nasıl derinleştirebileceğimizi de bu toplantıda yine kardeş ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ele aldık. Tabii gözlemci üye Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Yardımcısı da bu toplantıya katılmıştır."

- "Dünyanın en kaliteli diplomatlarına sahibiz"

Çavuşoğlu, dış politikadaki gelişmelerin tesadüf olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi ve Türk dünyasını siyasi ve ekonomik güç merkezine dönüştürüyoruz. Dış politikamızdaki gelişmeler kesinlikle bir tesadüf değildir. Bunlar son 20 yılda her alanda katettiğimiz mesafenin neticesidir. Bir ülkenin dış politikada başarılı olabilmesi için sadece kaliteli diplomatlarının olması yetmez. Evet gururla söylüyorum, dünyanın en kaliteli diplomatlarına sahibiz. 500 yıldan fazla bir geleneğe sahibiz ama sadece kaliteli diplomatlara sahip olmak yetmez. Liderlik, ekonomi, askeri güç, eğitim, bilim, kültür, kültürel derinlik ve en önemlisi beşeri unsur gibi milli güç unsurlarının da bu alanlarda olması lazım. Bu alanlarda da kuvvetli olmamız gerekiyor. Milletimizin çalışkanlığı ve azmi olmasa bizler dünyanın farklı yerlerinde bu kadar aktif ve aktif olurken de bu kadar güçlü olamazdık."

Dışişleri Bakanlığı olarak Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarıyla aktif bir ekonomi diplomasisi yürüttüklerini anlatan Çavuşoğlu, her temaslarında "İhracatı nasıl artırırız" diye çalıştıklarını söyledi.

- Yabancı yatırım artışı

Ülkeye daha fazla yatırım çekmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Son 10-20 yılda ülkemize gelen yabancı yatırım, yani küresel sermaye miktarı 240 milyar doların üstünde. Bir önceki 23 yılda ise sadece 15 milyar dolar, yani senede bir milyar dolar bile değil. O 23 yılda 15 milyar dolar da önceki yıllarla kıyasladığın zaman tabii ki bir artış olduğunu görüyoruz. Yine ulaştırmanın kesintisiz devamı için önemli projeleri hayata geçirirken, hem ikili hem de çoklu bu platformlarda aktif rol oynuyoruz. İşte Türk Devletleri Teşkilatına biraz önce vurgu yaptım. Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Girişimi ve Orta Asya'da üçlü formatlar. Son zamanlarda özellikle Kazakistan'la, Özbekistan'la yaptığımız üçlü toplantılar, sadece dışişleri bakanlarının değil, dışişleri bakanlarına ilaveten ulaştırma bakanlarımızı ve ticaret bakanlarımızı, enerji bakanlarımızı da dahil edeceğiz. Bu toplantılara katılması ve bu alanlarda iş birliğimizi nasıl geliştireceğimiz bakımından önemli sinyallerdir. Şimdi somut projeler üzerinde hep beraber çalışıyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu, enerji güvenliğinin sağlanması için kaynak, transit ve hedef ülkeler nezdinde yoğun diplomatik girişimlerini sürdürdüklerini vurguladı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu görüşleri paylaştı:



"Avrupa'da ciddi bir enerji krizi beklenirken, bizde bu endişenin olmaması tesadüf değil. Biz henüz enerji üreten ya da enerjide yeterli bir ülke değiliz. Dışa bağımlı bir ülkeyiz. Evet Karadeniz'de bir rezerv bulduk. Farklı yerlerde yine petrol çalışmalarımız da meyvelerini veriyor ama halen dışa bağımlıyız. Niye bu kadar ülke enerji konusunda sıkıntı çekerken, fiyatlardan bahsetmiyorum sadece, 'bu kışı nasıl geçireceğiz' diye endişelenirken, 'Bu kış için depolar, rezervler var ama 2023 nasıl olacak' diye düşünürken, biz Türkiye olarak böyle bir dert içinde değiliz. Evet, fiyatlar, dünya fiyatları yükseldiği için bizde de yükseliyor. 400 dolara aldığınız Rusya'dan gaz, 1500 dolarlara çıkıyor, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla biz bu anlamda da bugün kriz çekmiyorsak, yani krizi yaşamıyorsak, böyle bir dert içinde değilsek bu 20 yıldır izlediğimiz politikaların da bir yansımasıdır. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu stratejik adımlarımızı devam ettireceğiz."

- İhracat rakamları

Türkiye'nin Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ticaret hacmine ilişkin bilgiler veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 12 aydaki toplam ihracatının da 252 milyar doları aştığını anımsattı.



Mersin'in ihracat rakamlarını da paylaşan Çavuşoğlu, "Mersin 3,65 milyar dolar ihracatla Türkiye'de ilk 7 içinde. 2021 yılında Mersin'in ihracatı benim rakamlarıma göre 2,6 milyar dolar. Doğru mu? Bu yıl ilk 8 ayda bile geçen seneki rakamı neredeyse ikiye katlayan bir şehrimizden bahsediyoruz. Bu ne demektir? Mersin Limanı'ndan daha fazla ürün yurt dışına çıkıyor demektir, daha fazla üretim demektir. Daha fazla istihdam ve zenginleşme demektir. Yine yollar, havaalanları, köprüler, tüneller, enerji santralleri, okullar gibi altyapı yatırımları demektir." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin inşasının devam ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, yeni yatırımların zenginlik getirdiğini, şehrin ve ülkenin kalkındığını belirtti.

- "İnsani dış politikamız dünyanın her yerindeki etkinliğimize katkı sağlıyor"

Dış politikanın iki amacı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Birincisi ülkenin güvenliğini arttırmak, ikincisi refahını arttırmak. Güvenlik olmadan refah, refah olmadan da güvenlik olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, yaşadık. Biz de dış politikamızda yükselen gücümüzle çevremizden bir güvenlik ve refah atmosferi oluşturuyoruz. Etrafımızdaki ateş çemberinin bize etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. İşte Rusya'da, Ukrayna'da yaşanan sorunların gölgesi Erdemli'deki seralarımızın üzerine düşmesin diye gayret sarf ediyoruz. Yine Suriye'de, Irak'ta, Libya'da etkin olmamız, güvenliğimiz, huzurumuz için. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Yunan ve Rum'un sinsi planlarına karşı duruyorsak gelecek nesillerimiz için. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuğumuz, İstanbul Tahıl Anlaşması, esir değişimi Zaporijya Nükleer Santrali'nde kolaylaştırıcılığımız hep bundan. Kıymetli hemşehrilerim, sadece etrafımızdaki yangınları söndürmekle yetinmeyip, küresel ölçekte krizlere çözüm arayan bir Türkiye var artık. Çünkü dış politikamız kadim medeniyetimizin değerleri üzerine kurulu. Bizler 3 kıtaya ve yedi iklime nizam vermiş, adalet dağıtmış bir ecdadın torunlarıyız. Milletimizin de soydaşımızın da dünyadaki mazlumların da bizden beklentisi dünyada adalet ve barışın bayraktarlığını yapan bir Türkiye. Afrika'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Asya'da bunları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'Daha adil bir dünya için' mücadelemizde onların desteği ve duasını hissediyoruz. Güçlünün değil, haklının yanındayız. İnsani dış politikamız dünyanın her yerindeki etkinliğimize katkı sağlıyor."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin insani dış politikasının, samimi ve hesapsız olmasından dolayı başarılı olduğuna dikkati çekti.

Toplantı, basına kapalı sürdü.

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