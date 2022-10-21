Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de esnafı ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Çavuşoğlu, cuma namazını Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla görüşen Çavuşoğlu, bazılarıyla da fotoğraf çektirdi. Çavuşoğlu, bu sırada yanına gelen bir kişinin eşiyle görüşme isteğini de geri çevirmedi. Bakan Çavuşoğlu, bu kişinin cep telefonuyla aradığı eşiyle bir süre görüştü.

Çavuşoğlu, daha sonra cami çevresindeki esnafı ziyaret etti. Çavuşoğlu, bir kıraathanedeki vatandaşların teklifi üzerine onlarla oturdu, çay içip sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve partililer de eşlik etti.

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