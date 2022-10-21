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"6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi" kapsamında paneller düzenlendi

AA

"6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi" kapsamında paneller düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de Türkiye-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (TISİAD) düzenlediği "6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi" kapsamında paneller yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen zirve kapsamında ilk olarak "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık", "Irak IKBY'de Yatırım ve Ticaret Fırsatları", "Habur Gümrük Kapısı ve Lojistiği, Geleceği" ve "Yüksek Katma Değerli Ürün Ticareti ve Oda İlişkileri" panelleri düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, etkinlikte, zirvenin taraflar için katkı sağlayacağını söyledi.

Erbil ve Ankara arasında iyi ilişkilerin bulunduğunu anlatan Maruf, Türkiye'nin Orta Doğu için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Maruf, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Özellikle Türkler, Kürtler çok yakınlar, akrabalar, dostlar. Bu yüzden bize düşen bu ilişkileri siyasi, kültürel ve ekonomik olarak güçlendirmek. Erbil'de istikrarlı ve emniyetli bir durum var. Siyasi emniyet, istikrarlı şekilde devam ediyor. Biz her zaman gönülle, Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin güçlenmesini istiyoruz. Ne kadar güçlü olursak burada yaşayan insanlara faydası olur."

IKBY Kalkınma Bakanı Dana Abdulkerim de zirveye katılmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesini istediklerini aktardı.

Abdulkerim, "Hepimiz beraber yaşıyoruz. Her zaman ülkelerimiz arasında daha güzel işler yapılmasını istiyoruz. Her zaman oturalım, konuşalım, birlikte olup el ele verelim. Kötü şeyler varsa onu çözelim. Ticaret ve siyaset konusunda beraber olursak bizim için daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de zirvenin iki komşu ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal ilişkilerini geliştireceğini kaydetti.

- "Irak, ihracatımızda en büyük 3. destinasyon olmuştur"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye ve Irak'ın ortak medeniyete sahip bir coğrafyada bulunduğunu vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Kılıçkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Irak arasında derin ticaret ve ekonomik ilişkiler mevcuttur. Dış ticaretimizde stratejik konuma sahip olan Irak, Ticaret Bakanlığı olarak ikili ticaretimizin geliştirilmesine yönelik belirlediğimiz ülkelerin başında gelmektedir. Irak'a ihracatımız 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 11,1 milyar dolar olmuştur. 2022 yılına baktığımız zaman ocak-eylülde ihracatımız yaklaşık yüzde 30 artarak 9,6 milyar dolar gerçekleşmiş ve Irak, ihracatımızda en büyük 3. destinasyon olmuştur."

Kılıçkaya, ikili ticaretin gelişmesine yönelik firmalara katkı sunduklarını aktararak, "Türk iş insanlarımızı, güçlü ivme kazanmış ticaret ilişkilerimizi daha da güçlendirerek Irak'tan gelen firmalarla çok daha fazla iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de ticaret hacminin iki ülkenin lehine olacak şekilde olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ise Türkiye'nin ihracatında Irak'ın önemli yeri olduğunu belirterek, "Son 5 yıl içerisinde ihracatımızın sıralamasında Irak ilk 5 ülke arasında yer almıştır. Irak'la yakın ülke olmanın avantajları, yapılan ticaretimizle açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İki ülke arasındaki ticaretin arkasındaki lojistiğin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele de bölgeye katkı sunmayı sürdürdüklerini dile getirerek, limanın büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Zirve çerçevesinde ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik katılımcıların görüşleri alındı.

Panellerde, konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı.

Zirve kapsamında iki ülke arasında bazı iş birliği anlaşmaları imzalandı.

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