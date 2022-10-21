Mersin'de kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki operasyonda, 59 ruhsatsız tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca bulundu.

Araçtaki, M.A, F.Ç. ve F.Y. gözaltına alındı.

Ekiplerce, şüphelilerin itirafı üzerine bir adrese düzenlenen operasyonda da 53 ruhsatsız tabanca, 12 suikast silahı, 10 otomatik tüfek, 20 şarjör, 26 namlu ve 250 fişek ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.





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