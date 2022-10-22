Mersin'de düzenlenen "Gastrofest" sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin Gastronomi Derneğince, bu yıl ilk kez organize edilen "Mersin Gastrofest" etkinlikleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı, dün Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleşti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programdaki konuşmasında, organizasyonun kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Mersin'in her alanda çeşitli zenginliklere sahip olduğunu aktaran Pehlivan, kentin mutfak kültürünün de ön plana çıktığını kaydetti.

Pehlivan, konuşmasının ardından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile stantları gezdi.

Çeşitli ürünlerin hazırlandığı ocağın başına geçen Pehlivan, kentin tescilli lezzetlerinden tantuninin yapımına da eşlik etti.



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