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Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2023 Şubat'ında tamamlanması hedefleniyor

AA

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2023 Şubat'ında tamamlanması hedefleniyor

MERSİN (AA) - Mersin'de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2023'ün Şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Havalimanının alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, inşaat alanını basın mensuplarıyla gezdi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kozuva, havalimanıyla ilgili bilgiler verdi.

Kozuva, havalimanının Türkiye'nin 4. büyüğü olacağını belirterek, "Çukurova Havalimanı açıldıktan sonra bölgeye değer katan bir havalimanı olacak. Çukurova Havalimanı Türkiye'nin 4. büyük havalimanı oluyor. Kargoda da Türkiye'nin 2. büyük havalimanı oluyor." dedi.

Adana Havalimanı'nın bölge için yetersiz kaldığını ifade eden Kozuva, "Bizim havalimanımız normalde 3 etapta yapılması gereken bir havalimanıydı. 1. etabımız 7 milyon yolcuya kadar 60 bin metrekareydi. 2. etap havalimanımız 7 milyon ile 9 milyon yolcuya ulaştığı zaman 85 bin metrekareye çıkıyorduk. 3. etabımızda 9 milyondan sonra 107 bin metrekareye çıkıyorduk. Burası ilk açıldığı zaman 5-5,5 milyon bir yolcusu olacaktı. Biz dedik ki etap etap yapmayalım, 12 yıldan beri kanayan bir yara var, yapmışken hepsini bir anda yapalım. Şu an 3 etabı bir arada yapıyoruz." diye konuştu.

- "İnşaatın şu an yüzde 82'si bitti"

Yaklaşık 90 bin metrekareye yakın kapalı alanın hazır olduğunu belirten Kozuva, şöyle devam etti:

"Biz açmaya kalksak burayı 29 Ekim'de açabiliriz. Açmak istememizin sebebi 3 etabı da aynı anda açmak istememiz. 40 milyon avro fazla para harcayarak biz 3 etabı bitirmenin hedefindeyiz. 2022 yılının sonuna belki bir etabını açabiliriz diye düşünüyorum. Buranın komple bitmiş hali Şubat 2023 gibi görünüyor. Burada 1500 kişi 3 vardiya halinde çalışıyor. İçeride elektrik, havalandırma, yürüyen merdivenler gibi iç tesisat işlerinin yüzde 80'i bitti. İnşaatın şu an yüzde 82'si bitti. Bakan beyle de görüştük. İlgili firmalarla da görüşüldü, 2023'ün başında yollar da bitecek. Bir de hızlı trenimiz var biliyorsunuz, o tren de 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak."

Adana Havalimanının geleceğiyle ilgili sorulara da yanıt veren Kozuva, sözlerini şöyle tamamladı:

"O devletin alacağı bir karar. Ona bir şey deme şansımız yok. Benim şahsıma soruyorsan ben kapanmasını isterim. Neden isterim? Oradaki yolcunun buraya geçmesi için. Sonuç olarak ben burada 25 yıl işletme yapacağım ama bu kararı devlet alacak. Sözleşmede böyle bir şey var. Kapanıp kapanmayacağına havalimanı hizmete girdikten sonra karar verilecek. Buranın toplam maliyeti 174 milyon avro. 12 bin metrekarelik havalimanı Adana'ya yakışıyorsa bu bölgeye yakışıyorsa kalsın. Başka şeyler yapılabilir orada. Eğitim uçuşları yapılabilir. Havacılığın merkezi olabilir. Fuarlar düzenlenebilir. Bu bizim vereceğimiz bir karar değil."

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