Mersin'de bahçedeki mazgalın çalınması güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Yenişehir ilçesinde, apartmanın bahçesindeki mazgalı çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.
Güvenevler Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesindeki mazgalının çalındığı fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemelerde, mazgalı çalan şüphelinin 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.A. olduğu belirlendi.
Şüpheli, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Apartmanın güvenlik kamerasına, bahçeye giren zanlının önce çikolata yemesi, daha sonra mazgalı çalarak bölgeden uzaklaşması yansıdı.