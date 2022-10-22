Mersin'de tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Ö.N. idaresindeki 33 CRS 93 plakalı tır, D-400 kara yolu Liman kavşağında, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 33 ACG 391 plakalı beton mikseri çarpıştı.

Kazada devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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