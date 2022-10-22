Mersin'de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde vefat eden 93 yaşındaki Kore gazisi Veli Kulak'ın cenazesi toprağa verildi.

Kulak için Gürcüş Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.

Törene, Kore gazisinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Aydın Tetikoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Akgül ile vatandaşlar katıldı.

Veli Kulak'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.



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