Mersin'de polis, öğrencilere trafik kurallarını anlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, özel gereksinimli öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güleç Mahallesi'nde özel eğitim kurumunu ziyaret etti.

Öğrenciler, kendileriyle bir araya gelen polislere hazırladıkları el işi ürünleri tanıttı.

Polisler, oyun oynayarak vakit geçirdiği öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.