Anamur Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Mehmet Tuna seçildi

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MERSİN (AA) - Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) başkanlığına Mehmet Tuna seçildi.

ANTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleşen seçimlerde 704 kişi oy kullandı.

Seçimde aday olmayan mevcut başkan Feridun Torunoğlu, başkan adayları Mehmet Tuna, Ertuğrul Oğuz ve Mehmet Oktan'a başarı dileğinde bulundu.

Yapılan seçimin sonucunda adaylardan Mehmet Tuna 451 oy alarak başkanlığa seçildi.

Diğer adaylar Ertuğrul Oğuz 222, Mehmet Oktan da 23 oy aldı, 8 oy da geçersiz sayıldı.

Başkanlığa getirilen Mehmet Tuna, konuşmasında tüm üyelere teşekkür etti.



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