Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şen Dul" operetinin prömiyerini yaptı

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Macar Besteci Franz Lehar'a ait "Şen Dul" opereti ilk kez seyircisiyle buluşturdu.

Dünya operet repertuvarının önemli örneklerini barındıran "Şen Dul"un prömiyeri, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MDOB orkestrası, korosu ve bale sanatçılarının da sahne aldığı eserin rejisörlüğünü Melih Öztürk, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov ve Aytuğ Ülgen, koreografisini Berna Turhan İleri, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Dekor tasarımını Adnan Öngün, kostümünü Osman Şengezer, ışık tasarımını Tarı Deniz'in üstlendiği oyunda opera sanatçısı ve tenor Zafer Erdaş da sahne aldı.

Koreografisiyle dikkati çeken ve büyük beğeni toplayan 2 perdelik eser, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık iki saat süren "Şen Dul" opereti, izleyiciden alkış aldı.





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