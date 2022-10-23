Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının da 25 derece ölçüldüğü ilçede, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam etti.

Bazı tatilciler sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi bazı ziyaretçiler de kumsalda güneşlendi.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Güneşli havanın Akdeniz'deki sahiller için avantaj olduğunu belirten Öztop, "Ekimde Türkiye'nin birçok noktasında sağanak ve kar var. Mersin sahillerinde ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Havanın ve deniz suyunun sıcak olması dolayısıyla yerli ve yabancı misafirler denize giriyorlar." dedi.

Almanya'dan gelen tatilcilerden Ersen Delikanlı da kumsalların daha sakin olması dolayısıyla ekimde tatil yapmayı tercih ettiklerini ifade ederek, "Bu mevsimde sıcak havayı yakalamak çok zor. Ben tatil için Meksika'ya da gittim ancak bu bölgenin, havanın güzelliğini bulamadım." diye konuştu.

İspanya'dan Daniel Rojas ise Kızkalesi'nin tarihini tanımak için ilçeye geldiklerini kaydetti.

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