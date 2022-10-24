Mersin'de yasa dışı balık avlayan 5 kişiye 35 bin 509 lira ceza kesildi

On Numara çekilişi ne zaman?

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 5 balıkçıya 35 bin 509 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen balıkçıya 20 bin 802 lira ceza verildi.

Karaduvar Balıkçı Barınağı'ndaki denetimlerde de ruhsat tezkeresi olmadan avlanan kişiye 5 bin 943 lira, barınak içinde avlanan 3 balıkçıya 8 bin 764 lira ceza kesildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.