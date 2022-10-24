Akdenizli hazır giyimciler 9 ayda 287,2 milyon dolarlık ihracat yaptı

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MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin yılın 9 ayında 287,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin sektörü olumsuz etkilediğini, ertelenen talepten dolayı Avrupa'daki markaların ellerinde stok oluşmasının, siparişlerde daralmalara neden olduğunu belirtti.

Birliklerinin 9 aylık ihracatını değerlendiren Tekin, "AHKİB olarak ocak-eylül aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 287,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde en çok ihracat bayan dış giyim grubunda yapıldı. Yüzde 20 artış ve 147,2 milyon dolarla bayan dış giyim birinci, yüzde 33 artış ve 58 milyon dolarla bay dış giyim ikinci, yüzde 21 azalış ve 18,9 milyon dolarla suni-sentetik makine halıları üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Tekin, birliklerinin 9 aylık dönemde en fazla ihracatı sırasıyla Hollanda, İspanya ve Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydetti.

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