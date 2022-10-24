Mersin'de mağaralarda olgunlaşan obruk peynirleri çıkarıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri"nin, olgunlaşması için bekletildiği mağaralardan çıkarılmasına başlandı.



Koyun ve keçi sütünden hazırlanarak deri tulumlara basılan peynirler, adını aldığı Kızılova Yaylası'ndaki mağaralarda 5 ay bekletildi.

Yaylada düzenlenen etkinlikte üreticiler, olgunlaşan peynirlerini kayaların arasına kurulan halatlar yardımıyla çıkardı.



Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, üreticilere bereketli kazançlar diledi.

Pehlivan, gazetecilere, geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin tadı ve aromasıyla öne çıktığını söyledi.

Üretimini arttırmayı hedeflediklerini belirten Pehlivan, "Bu yıl 7 ton kadar üretim yapıyoruz. Bunu, çevre köylerimizle 14-15 tona çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Valilik olarak desteklerimizi eksik etmeyeceğiz." dedi.



Etkinliğe AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker ile İl Tarım ve Orman Müdür Arif Abalı da katıldı.



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