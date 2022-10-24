E-Nüfus Sendikası, iki nüfus memuruna yönelik şiddeti kınadı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Mersin'de iki nüfus memuruna yönelik şiddete tepki gösterdi.

Genel merkezi Mersin'de bulunan sendikanın genel başkanı Kart, yazılı açıklamasında, 21 Ekim'de Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen bir kişinin, iki memura hakaret edip, şiddet uyguladığını belirtti.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını kaydeden Kart, "Olay sonrasında memurumuz ve şefimiz şikayetçi oldular. Kişi hakkında, savcılık yasal işlem başlatmıştır. Yapılan bu şiddeti kınıyorum." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.