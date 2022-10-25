GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, terör örgütünün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M, A.E.Ş, S.S, A.I. ve S.N'nin, örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları bulundu.

Çalışmalarda, şüphelilerden A.İ, A.Ş, M.M, F.D, M.A, B.U, G.E, B.Z, R.E. ve G.K'nin, Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını itibarsızlaştırmak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda zanlılardan M.M, A.E.Ş, S.S, A.İ, A.Ş, M.M, F.D, M.A, B.U, G.E, B.Z, R.E. G.K. yakalandı.

Polis, şüphelilerden A.I. ve S.N'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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