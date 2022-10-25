Anamur Kaymakamı Bozdemir ile Belediye Başkanı Kılınç muhtarlarla buluştu

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MERSİN (AA) - Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Bozdemir, belediye tesisinde düzenlenen istişare toplantısında, hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında muhtarların önemli görev üstlendiğini belirtti.

Kılınç da vaatte bulundukları hizmetleri sırayla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Verdiğimiz tüm sözler yerine gelecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Muhtarlarımızdan ricamız bunu mahallelerindeki halka anlatmaları. Mahallelerde hizmet eksikliği varsa bizlere iletmeniz yeterli." dedi.

Konuşmaların ardından muhtarların sorunları ve talepleri dinlendi.

Toplantıya Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç ile siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı.



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