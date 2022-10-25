Silifke'de öğrenciler, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezini gezdi

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke içesinde öğrenciler, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezini ziyaret etti.



Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle Taşucu Mahallesi'ndeki bilim merkezine ziyarette bulundu.



Belediye Başkanı Sadık Altınok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'in eşlik ettiği öğrenciler, gezdikleri merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altunok, öğrencilerin geleceğe hazırlanmaları için merkezden faydalanmalarını önemsediklerini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.