Mersin'de 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi 6-11 Kasım'da düzenlenecek

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde organize edilen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım'da yapılacak.

Vali Ali Hamza Pehlivan, kongrenin bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, geçmişi 1960'lı yıllara uzanan ve 4 yılda bir gerçekleştirilen kongrenin Mersin'de ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 5,5 milyon tonluk üretimle dünyanın önde gelen narenciye merkezlerinden biri olduğunu anlatan Pehlivan, "Mersin'in çok büyük oranda üretim payına sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki yaklaşık 1,5 milyon limon üretiminin yüzde 55'i ilimizde yapılıyor. Portakal, greyfurt, mandalina gibi ürünlerde de ya ikinci ya da üçüncü sıradayız. Dolayısıyla bu kongrenin Mersin'de yapılıyor olmasında, narenciye konusunda sahip olduğumuz üretim hacminin, rekoltesinin büyük bir payı var." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiği kongrede, farklı ülkelerden sektör temsilcilerinin yanı sıra bilim insanlarının da yer alacağını aktaran Vali Pehlivan, bu tür etkinliklerin tarladan sofraya uzanan sürecin daha verimli, etkin hale getirilmesine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Pehlivan, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, "Kongre, 11 Kasım'da bittikten sonra Narenciye Festivali başlayacak. Dolayısıyla bunu da hep birlikte planladık. Bir faaliyet, diğer faaliyeti de desteklemiş olacak. Bilimsel çalışmalar, uluslararası bir kongre ve devamında da halkımızın geniş katılımının olacağı festivalle güzel bir final yapılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz da kongrenin hazırlık süreci ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kentte geçen yıl yapılması planlanan kongre, Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti.

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