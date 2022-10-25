Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

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MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yavuz Donat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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