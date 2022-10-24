Mersin'deki silahlı çatışmayla ilgili suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 gözaltı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, dün 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde, 2 kişinin yaralandığı, 3 zanlının gözaltına alındığı silahlı çatışmayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu kapsamda, olaya karışan iki suç örgütü mensuplarının yasadışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde edilen paraların paylaşımından kaynaklı anlaşmazlık üzerine de silahlı çatışmanın yaşandığı belirlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda zanlılardan V.C, Y.E, İ.N, S.E. ve Y.T. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 57 fişek ele geçirildi.

Polis, firari bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansımıştı

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde, dün iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıkmıştı.

İki kişinin yaralandığı çatışma sonrası şüphelilerin bir kısmı yaya olarak bazıları da araçla kaçmıştı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 zanlıyı gözaltına alınmıştı.



Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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