Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Emin Danyal Gür seçildi

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MERSİN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun genel kurul toplantısında Emin Danyal Gür başkan seçildi.

Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Cumali Yağcı başkanlık etti.

Burada yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.

Tek listeyle girilen seçimde, Emin Danyal Gür yönetim kurulu başkanı seçildi.



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