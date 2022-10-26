Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası

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MERSİN (AA) - Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa, 3 suçtan 14 yıl hapis cezası verildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Şerif A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Saldırıda yaralanan müşteki Derya D. ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık, son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Şerif A'ya "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 8 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 5 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Saldırının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Bu arada, Şerif A'nın Derya D'yi sokakta silahla yaralama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sokakta yürüyen Derya D'nin yanına gelen Şerif A'nın, aracına binmemek için direnen kadına silahla ateş ettikten sonra aracıyla uzaklaşması yer alıyor.

- Olay

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Derya D, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Adana'da yakalanan Şerif A. tutuklanmıştı.

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