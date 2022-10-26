Mersin'de 31 bin fidan toprakla buluşacak

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MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 31 bin fidan dikilecek.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Mersin Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan'ın başkanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, toplantıda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 31 ayrı noktada 31 bin fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.



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