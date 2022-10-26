Mersin'de engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

AA

Mersin'de engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 33 özel gereksinimli genç, bir günlüğüne asker oldu.

Silifke Belediyesi, Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği iş birliğinde askerlik yaşı gelen 33 özel gereksinimli genç için Atatürk Anıt Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Temsili askerlik için üniformalarını giyen gençler, Türk bayrağına el basarak yemin etti.

Yemin töreni sonrası araçlarla şehir turu atan gençler için belediyenin mesire alanında asker kına eğlencesi düzenlendi. Dualar eşliğinde gençlerin ellerine kına yakıldı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti.

Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği Başkanı Fulya Arslan da heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Arslan, "Benim 33 tane özel meleğim var. Hepsinin askerlik yaşı gelmişti ama askerlik görevinden maalesef muaftılar. Aileleri olarak bu duruma çok üzülüyorduk. Bu durumu Silifke Belediye Başkanımız ile paylaştık. Kendisi bize çok güzel bir askerlik töreni armağan etti. Silifke İlçe Jandarma Komutanlığında çocuklarımız 1-2 saat temsili askerlik eğitimi aldılar. Yemin törenlerini gerçekleştirdik. Kur'an-ı Kerim okutup kınaları yaktık." diye konuştu.

Emekli polis memuru Akif Akkoç da oğlunun bir günlük de olsa askerlik heyecanı yaşadığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Bayram Sivas da oğlunun bir günlük de olsa asker olmasından şeref duyduğunu belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MUĞLA&#039;DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KUMSAL, TARSUS&#039;TA ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA'DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ ...
Mersin'de 31 bin fidan toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Mersin'de 31 bin fidan toprakla buluşacak
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri" verecek
YEREL HABERLER Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri" ...
(Görüntülü) EŞİNİ 8 KURŞUNLA SAKAT BIRAKAN SANIĞA 14 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ 8 KURŞUNLA SAKAT BIRAKAN SANIĞA 14 ...
Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığa 14 yıl ...
Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
(Görüntülü) OTOMOBİLİN YAYAYA VURUP KAÇTIĞI KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN YAYAYA VURUP KAÇTIĞI KAZA ANI ...
Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Emin Danyal Gür seçildi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Emin Danyal Gür ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 2 ÇETEYE OPERASYON: 5 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 2 ...
Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: ...
Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik ...
Mersin'de 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi 6-11 Kasım'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Mersin'de 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi 6-11 ...
Silifke'de öğrenciler, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezini gezdi
YEREL HABERLER Silifke'de öğrenciler, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ...
Anamur Kaymakamı Bozdemir ile Belediye Başkanı Kılınç muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Anamur Kaymakamı Bozdemir ile Belediye Başkanı Kılınç ...
Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı
Akkuyu NGS'de acil durum birimleri için eğitim seminerleri düzenlendi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de acil durum birimleri için eğitim ...
(Görüntülü) TESCİLLİ SARIULAK ZEYTİNİ BAHÇEDE 20 LİRA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TESCİLLİ SARIULAK ZEYTİNİ BAHÇEDE 20 LİRA
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 13 ...
Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
YEREL HABERLER Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye ...
Mersin'de 15 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 15 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına ...
Mersin'deki silahlı çatışmayla ilgili suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'deki silahlı çatışmayla ilgili suç örgütlerine ...
Mersin'de çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.