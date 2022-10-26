Mersin'de yanan ormanlık alanlara 450 milyon kızılçam tohumu ekildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 7 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören alanlara 450 milyon kızılçam tohumu ekildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Hırmanlı Mahallesi'nde 7 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda kızılçam tohumu ekme etkinliği düzenlendi.



Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, yanan orman sahalarının her santimetrekaresinin yeşertileceğini söyledi.

Devletin imkanlarıyla yangının kısa sürede kontrol altına alındığını hatırlatan Pehlivan, zarar gören yerlerde hemen çalışma yapıldığını aktardı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede rehabilitasyon ve yenileme çalışmasına başladığını belirten Pehlivan, "Bugün toplamda 27 ton kızılçam tohumunun 2 bin hektarlık toprağa ekimini gerçekleştireceğiz. 27 ton tohum aslında tane olarak 450 milyon tohuma tekabül ediyor. Bu 450 milyon tohumun tamamı doğada yeşermiyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki yüzde 5-10 arasında bir yeşerme sağlanıyor. Bu da 20 ila 25 milyon fidana tekabül ediyor." diye konuştu.

Pehlivan, kentte 2021'de yaşanan orman yangınında zarar gören alanlara da 30 ton kızılçam tohumu ektiklerini ve bunların 24 milyonunun yeşerdiğini söyledi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında da fidan dikimi gerçekleştireceklerini ifade eden Pehlivan, yıl sonu itibarıyla 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.



Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve beraberindeki protokol üyeleri, yanan alanlara kızılçam tohumu ekti.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda 7 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki alevler Silifke ilçesinin bazı mahallelerine kadar yayılmıştı.

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