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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bazı oyuncuları İspanya'da rahatsızlandı

AA

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bazı oyuncuları İspanya'da rahatsızlandı

MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasındaki Perfumerias Avenida karşılaşması için İspanya'da bulunan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde bazı oyuncuların rahatsızlandığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin ekibinin, hem hava şartları hem de psikolojik olarak maça hazırlanabilmesi için 24 Ekim'de İspanya'nın Salamanca kentine gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazartesi gittiğimiz Salamanca'da oyuncularımızdan Jonguel Jones, Gamze Takmaz, Özge Yavaş Özışık, Temi Fagbenle ve Gökşen Fitik, kondisyonerlerimizden Hilmi Taşer'de, konakladığımız otelde yedikleri yemeklerden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz; mide bulantısı, halsizlik, istifra gibi şikayetler başlamış olup, bu şikayetler maç saati yaklaştıkça tüm takıma yayılmıştır. İddialı bir kadro kurarak tek hedefimizin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynamak olduğu tüm tarafların malumudur. Daha sezonun ilk maçında bu tarz şaibeli bir durumu kabullenmiyor, federasyonumuzun konunun takipçisi olmasını özellikle rica ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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