Mersin'de 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, düzenlenen operasyonlarda 6 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ve bandrolsüz makaron satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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