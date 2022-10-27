Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının yargılanmasına başlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, otomobiliyle çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.H.T, kazada hayatını kaybeden Halil Ata ve Kemal Yılmaz'ın aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık A.H.T, kazada suçunun bulunmadığını savunarak, "Yolu ve aracımı kontrol ederek çıkış yaptım. Daha sonra bir ses duydum ve motosikletin arabaya çarptığını gördüm. Çok hızlıydı. Olay yerinden de kaçmadım. Çok üzgünüm. Ailelere başsağlığı diliyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Kazada hayatını kaybeden Halil Ata'nın eşi Ceylan Ata ve annesi Semiha Öztürk de acılarının büyük olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hayatını kaybeden Kemal Yılmaz'ın babası Bünyamin ve annesi Sevim Yılmaz da sanığın kazada kusurlu olduğunu savundu.

Müşteki avukatlar da kazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını ve sanığın ters yöne girip kazaya sebebiyet verdiğini kaydederek, A.H.T'nin üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Sanık avukat ise motosiklet sürücüsünün oldukça hızlı olduğunu ve A.H.T'nin asli kusurlu sayılamayacağını aktararak, müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

İddia makamı da sanığın asli kusurlu olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde 10 Temmuz'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Ata ve arkasındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetmiş, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.H.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

A.H.T, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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