Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının yargılanmasına başlandı

AA

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının yargılanmasına başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, otomobiliyle çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.H.T, kazada hayatını kaybeden Halil Ata ve Kemal Yılmaz'ın aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık A.H.T, kazada suçunun bulunmadığını savunarak, "Yolu ve aracımı kontrol ederek çıkış yaptım. Daha sonra bir ses duydum ve motosikletin arabaya çarptığını gördüm. Çok hızlıydı. Olay yerinden de kaçmadım. Çok üzgünüm. Ailelere başsağlığı diliyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Kazada hayatını kaybeden Halil Ata'nın eşi Ceylan Ata ve annesi Semiha Öztürk de acılarının büyük olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hayatını kaybeden Kemal Yılmaz'ın babası Bünyamin ve annesi Sevim Yılmaz da sanığın kazada kusurlu olduğunu savundu.

Müşteki avukatlar da kazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını ve sanığın ters yöne girip kazaya sebebiyet verdiğini kaydederek, A.H.T'nin üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Sanık avukat ise motosiklet sürücüsünün oldukça hızlı olduğunu ve A.H.T'nin asli kusurlu sayılamayacağını aktararak, müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

İddia makamı da sanığın asli kusurlu olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde 10 Temmuz'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Ata ve arkasındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetmiş, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.H.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

A.H.T, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)3 YAŞINDAKİ MÜSLÜME&#039;NİN KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YENİDEN RAPOR DÜZENLENECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü)3 YAŞINDAKİ MÜSLÜME'NİN KESİN ÖLÜM ...
3 yaşındaki Müslüme'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yeniden rapor düzenlenecek
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Müslüme'nin kesin ölüm nedeninin ...
(Görüntülü)ENGELLİ SILA, AKÜLÜ SANDALYESİYLE EĞİTİMİNE DEVAM EDEBİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENGELLİ SILA, AKÜLÜ SANDALYESİYLE ...
Mersin'de 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
Akkuyu NGS´de 1´inci ünitenin basınç kompansatörü kurulumu tamamlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS´de 1´inci ünitenin basınç kompansatörü ...
Engelli Sıla, akülü sandalyesiyle eğitimine devam edebilecek
YEREL HABERLER Engelli Sıla, akülü sandalyesiyle eğitimine devam ...
Mersin'de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bazı oyuncuları İspanya'da rahatsızlandı
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bazı oyuncuları ...
Mersin'de yanan ormanlık alanlara 450 milyon kızılçam tohumu ekildi
YEREL HABERLER Mersin'de yanan ormanlık alanlara 450 milyon kızılçam ...
(Görüntülü) EĞRİÇAYIR BALINA &#039;ANTİ MİKROBİYAL&#039; TESCİLİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EĞRİÇAYIR BALINA 'ANTİ ...
Eğriçayır balına `anti mikrobiyal´ tescili
YEREL HABERLER Eğriçayır balına `anti mikrobiyal´ tescili
Mersin'de engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de engelliler bir günlük temsili askerlik ...
(Görüntülü) MUĞLA&#039;DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KUMSAL, TARSUS&#039;TA ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA'DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ ...
Mersin'de 31 bin fidan toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Mersin'de 31 bin fidan toprakla buluşacak
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri" verecek
YEREL HABERLER Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri" ...
(Görüntülü) EŞİNİ 8 KURŞUNLA SAKAT BIRAKAN SANIĞA 14 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ 8 KURŞUNLA SAKAT BIRAKAN SANIĞA 14 ...
Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığa 14 yıl ...
Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
(Görüntülü) OTOMOBİLİN YAYAYA VURUP KAÇTIĞI KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN YAYAYA VURUP KAÇTIĞI KAZA ANI ...
Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Emin Danyal Gür seçildi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Emin Danyal Gür ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 2 ÇETEYE OPERASYON: 5 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 2 ...
Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: ...
Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.