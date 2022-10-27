Mersin'de tekerlekli sandalyesi bozulan engelli öğrenciye hayırseverlerden destek

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, hayırseverler tekerlekli sandalyesi bozulduğu için okula gidemeyen engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Ortaokulu'nda okuyan Sıla Gökçe (14), tekerlekli sandalyesi bozulduğu için bir süre okula gidemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen hayırseverler Sıla için akülü tekerlekli sandalye temin etti.

Akülü tekerlekli sandalye, İhsaniye Mahallesi'nde oturan Sıla'ya teslim edildi.

Hayırsever Halil Öz, böyle bir desteğe katkı sunanlara teşekkür etti.

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