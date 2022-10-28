Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklanan kadın zanlının, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim'de düzenlenen operasyonda zanlılardan 13'ü gözaltına alınmış, 2'si ise adreslerinde bulunamamıştı.

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