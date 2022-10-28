Mersin Devlet Opera ve Balesi "Fonikler Köyü"nü sahneleyecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Fonikler Köyü" senfonik masalını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, eser 31 Ekim Pazartesi günü saat 11.00 ve 14.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Çocuklar ve büyükler için senfonik bir masal niteliği taşıyan eserin bestecisi, anlatıcısı ve orkestra şefliğini Tolga Taviş yapacak.

Sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramlarına değinilen eserle klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor.

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