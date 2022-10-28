Erdemli'de, Turizm Karşılama Merkezi'nin yapımına başlandı

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MERSİN (AA) - Erdemli Belediyesi, ilçeye gelen ziyaretçilerin ağırlanacağı Turizm Karşılama Merkezi'nin yapımına başlandığını bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2 bin 80 metrekarelik alana inşa edilecek merkezde, yolcu indirme ve bindirme peronları, bilet satış ofisi, kafeterya, yemekhane, dinlenme alanları, yöresel ürün satış noktaları ve iletişim ofisi olacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçeye değer katan projeler yaptıklarını belirtti.

Turizm Karşılama Merkezi'nin, yerli ve yabancı turistlere kolaylık sağlayacağını aktaran Tollu, "Merkez, buraya gelen yolcularımızın rahatça inmelerini ve binmelerini, otobüslerimizin konuşlanmasını sağlayacak. Burada, yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapabilecekleri, dinlenebilecekleri mekanlar da oluşturacağız. Merkezi inşallah ocağa kadar tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.



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