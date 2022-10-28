Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de balıkçılık turnuvası düzenledi

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MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ'nin Mersin'in Silifke ilçesinde organize ettiği turnuvada balıkçılar, en büyük ve ağır balığı yakalamak için yarıştı.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Boğsak koyu ile Dana Adası arasında düzenlenen turnuvaya, 12 amatör balıkçı katıldı.

Balıkçılar, bilgilendirmenin ardından hazırlıklarını tamamladıkları tekneleriyle denize açıldı.

Katılımcıların tuttukları balıklar, hakem heyetince tartılıp sonraki yıllarda düzenlenecek etkinliklerde karşılaştırma yapılabilmesi için radyasyon ölçümünden geçirildi.

Yarışmada, en büyük balığı yakalayan Erkan Dölek ile en ağır balığı tutan Özkan Tanacıoğlu birinci olarak Rusya'da 2023'te düzenlenecek Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.

Dereceye giren amatör balıkçılara ödüllerini Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçak verdi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, yazılı açıklamasında, turnuvanın geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Balıklar burada tutuldu, tutuluyor ve tutulmaya da devam edecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye girdikten sonra da burada düzenli olarak etkinlikler gerçekleştirmeye devam edilecek. Bu şekilde, nükleer enerjinin çevre dostu olduğunu daha net bir şekilde gösterebiliriz." ifadesini kullandı.

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