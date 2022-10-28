Mersin'de, "Toroslar Otofest" 30 Ekim'de yapılacak

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Toroslar Belediyesi ve Mersin Otomobil Sporları Kulübü iş birliğinde yapılacak "Toroslar Otofest" 30 Ekim'de düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'nin çeşitli illerinden klasik ve modifiye araç tutkunları bir araya gelecek.

Festivalde otomobiller, teknik donanımları, ses sistemleri ve aksesuarlarıyla görücüye çıkacak.

Organizasyonda güvenlik önlemleri alınarak modifiyeli araçların drift gösteri ile çeşitli yarışmalar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, herkesi festivale beklediklerini kaydetti.



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